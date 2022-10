Als de Kanaries naar ’t Kuipje komen, zingen ze een toontje lager: “Na een paar zeges kruipt dat in je hoofd: wij zijn het zwarte beest van STVV”

Westerlo

Als de spelers van STVV straks naar Westerlo afzakken, dan ligt de gemiddelde hartslag bij de fans sowieso wat lager. Ze zijn er in ’t Kuipje gerust in: STVV, dat is goed voor drie punten. Met dank aan een straffe reeks van tien thuiszeges op een rij. Jef Delen beleefde zelfs een van de mooiste momenten van zijn carrière. “En plots vierde Bernt Evens mijn goal tussen de fans.”