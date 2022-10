Van Charleroi tot Kortrijk: wij keken een week mee over de schouder van Cercle Brugge

Het was niet omdat zijn ploeg vrijdagavond al gespeeld had, dat Miron Muslic het heel weekend geen bal heeft zien rollen. Zaterdag zat de coach op Jong Cercle - Jong Essevee, zondag trok hij naar Lille - AS Monaco. — © BELGA

Zaterdag 22 oktober

Na de zege tegen Charleroi is er ontbijt en uitlooptraining. De sfeer is opperbest, ook omdat iedereen twee dagen vrij heeft. ’s Avonds speelt Jong Cercle tegen Jong Essevee. Het blijft 0-0. Bruzesse staat in doel, van de A-kern spelen ook Ackx, Sampers, Martlé en Wilke mee. Trainer Miron Muslic is een aandachtig toeschouwer. De Oostenrijker, een echte familieman, had ook naar huis kunnen gaan om nog even bij zijn gezin te kunnen zijn, maar de plicht roept.

Zondag 23 oktober

De spelers hebben vrij. Miron Muslic rijdt met sportief directeur Carlos Avina naar Lille, waar ze Henrique, Disasi en Ben Yedder zien scoren voor moederclub AS Monaco, maar Cabella en Bamba bezorgen de thuisploeg de 4-3 zege.

Maandag 24 oktober

Tweede vrije dag voor de spelers. Kévin Denkey is een hype aan het worden en is ’s avonds de wekelijkse videogast in Extra time. Net zoals elke maandag als er geen bedrijvigheid in het stadion is, werkt bijna iedereen in de nieuwe burelen van O Forty in Oostkamp. Van daaruit vertrekt ook een persbericht met het Cercle-standpunt in het stadiondossier.

Dinsdag 25 oktober

Aanvankelijk zou op woensdag twee keer getraind worden, maar de dubbele training is voor vandaag omdat Club Brugge woensdag tegen Porto speelt.

Voor de match van zaterdag tegen KV Kortrijk geldt de combiregeling en dus besluit het management om te trakteren en gratis bussen in te leggen.

Woensdag 26 oktober

De hele voetbalwereld reageert met verbazing en verwondering op de indrukwekkende statistieken van de fysieke output. Geen ploeg in België en bij uitbreiding Europa loopt meer en sneller dan Cercle. Tegen Charleroi speelde groen-zwart zijn de derde match in acht dagen en toch liep men nog meer dan in de vorige twee. Er staat slechts één training op het programma, want door de match van Club moet iedereen vroeger naar huis.

Donderdag 27 oktober

Net als woensdag heeft Cercle een stand op Bedrijvencontactdagen in het nieuwe Beursgebouw. Het is een van de laatste opdrachten van Vanessa Flamez, sinds een klein jaar commercieel directeur. Ze verlaat Cercle en haar opvolger, Jeroen Ost, komt op 1 november in dienst. Hij was tot nu consultant, maar heeft als Bruggeling een band met Cercle. Jesper Daland draait een reportage met Eleven op ’t Zand en loopt ook even binnen op het Beursplein. Sponsors die hun visitekaartje achterlaten op de stand, kunnen een meter led winnen.

Vrijdag 28 oktober

Laatste training van de week. Na de lunch mogen de spelers naar huis. Er is geen afzondering, maar zaterdagmorgen is er weer verzameling en trekken ze naar het Mercure Hotel in Roeselare. Intussen zijn er negen bussen vol waarvan een drietal dubbeldekkers. 550 groen-zwarte supporters zullen zaterdagmiddag aanwezig zijn in het Guldensporenstadion, waar Cercle op zoek gaat naar de vierde zege op rij.