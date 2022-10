“Bij het huidige, zwalpende paars-wit is niets meer vanzelfsprekend. Tegenwoordig klinkt ‘We Are Anderlecht’ behoorlijk hol”

“Anderlecht heeft een cultuuromslag nodig.” Dat zei voorzitter Wouter Vandenhaute over de crisis. “De tijd waarin RSCA de grootste vedetten had en alles vanzelf liep, is voorbij. Iedereen moet de borst natmaken.” Vrij vertaald: ook in Brussel is het tijd voor meer No Sweat, No Glory. Alleen zit die mentaliteit niet verweven in het Anderlecht-DNA. René Weiler wilde ooit (te) radicaal komaf maken met alle tradities en werd weggehoond. Hoe realiseer je zo’n switch?