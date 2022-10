Geen ziektebriefje meer nodig voor één dag, en dat voelen dokters vooral op maandagen

De luie rosse kater Garfield zei het ook al: we houden niet van maandagen. En dat blijkt ook uit de cijfers van SD Worx. De hr-dienstverlener ziet dat er op maandag de meeste ziektebriefjes voor één dag ingediend worden.

Voortaan kan een werknemer zich drie keer per jaar voor één dag ziek melden zonder daarvoor een ziektebriefje binnen te brengen. De nieuwe wet moet eerst nog in het Staatsblad gepubliceerd worden, maar zal vermoedelijk vanaf midden november van kracht zijn. Naar aanleiding van de beslissing ging de hr-dienstverlener bij 3.200 werkgevers na op welke dag het ziektebriefje voor één dag het meest wordt binnengebracht. Maandag steekt er met kop en schouders boven uit. Maar liefst 29,3 procent van de briefjes wordt voor een maandag ingebracht. Op vrijdag zakt dat cijfer naar 3,5 procent.

Ongeveer de helft van de kmo’s vreest dat de nieuwe regel impact zal hebben op de personeelsplanning, maar dat konden ze bij SD Worx zelf niet vaststellen. “In ons bedrijf is dat vijf jaar geleden reeds afgeschaft. We merken geen toename van het aantal ziektedagen. Ongeveer één op vijf werknemers maakt er één keer per jaar gebruik van”, klinkt het.

(nba)