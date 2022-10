Vlaamse podcast ‘The Buffalo Bitches’ wint prestigieuze Europese prijs: beluister hier vier afleveringen

De Vlaamse podcast “The Buffalo Bitches” van Eva Moeraert, in samenwerking met het Nieuwsblad, heeft vrijdagavond de Prix Europa gewonnen. Dat was te zien op de livestream van de organisatie. De Prix Europa zijn de prestigieuze prijzen voor Europese televisie-, radio- en internetprogramma’s.

De podcast van Eva Moeraert won in de categorie “Radio fictie”. De podcast gaat over Tiffany en Kimberly die hooligans zijn van voetbalclub AA Gent. De twee vertellen over hun passie voor voetbal en hun aparte status tussen de supporters van ‘den Buffalo’. De radiodocumentaire biedt een greep uit het leven van de twee vrouwen.

Eva Moeraert studeerde af met een radiodoc over stierenvechten en flamencodansen, waar ze de RVU-radioprijs voor kreeg. “The Buffalo Bitches” is een mockumentary die ze maakte als bachelorproef over twee vrouwelijke hooligans van AA Gent.

Moeraert dankte tijdens de live-uitzending vanuit het Duitse Potsdam haar kleine team en de acteurs.

Luister hieronder naar de vier afleveringen:

Aflevering 1: Twintig jaar later

Aflevering 2: Een pittige vis

Aflevering 3: Een schone blomme

Aflevering 4: Opgezet spel