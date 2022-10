VRT stopt samenwerking met MNM-dj Wanne Synnave na “grensoverschrijdend gedrag”

Vrijdagavond zou Synnave de première van zijn leven beleven als regisseur van de musical Kamp Delta, waarvoor hij ook de tekst en de muziek schreef, in opdracht van de Singing Factory. Maar het jonge talent is door de producent, zijn mama, meteen van de job afgehaald, wat het allemaal extra pijnlijk maakt. (zie onderaan)

Want net nu heeft de VRT dus zijn overeenkomst met Synnave opgezegd. Voor de openbare zender werkte hij als dj op radiozender MNM. “We hebben recent verschillende klachten binnengekregen via ons meldpunt”, luidt het op de VRT. “We zijn zeer begaan met de melders en zijn ook een gesprek met Wanne aangegaan. Hij heeft bij de jongerenzender MNM een belangrijke rol en voorbeeldfunctie. De meldingen zijn van die aard dat hij geen uithangbord meer kan zijn van MNM.” De jongeman zou ingestort zijn toen hij met de klachten geconfronteerd werd.

Wat de inhoud van de klachten is, wil de VRT niet verduidelijken. Ze wil enkel kwijt dat het om “grensoverschrijdend gedrag” gaat. Verschillende bronnen melden ons dat Synnave “ongepaste foto’s en berichten” doorgestuurd zou hebben naar jongens. Er is sprake van vier slachtoffers die allen vijftien jaar zouden zijn. Er is ook sprake van klachten bij de politie, maar daar is geen duidelijkheid over. De VRT zegt alvast geen weet te hebben van klachten bij de politie.

Synnave reageerde op de ophef in een lang bericht aan onze redactie. “Ik heb te horen gekregen dat er meldingen zijn gemaakt tegen mij, die gaan over mijn gedrag dat als ongepast ervaren werd”, klinkt het. “Deze meldingen komen heel onverwachts, aangezien ik mijn contacten altijd als vertrouwelijk en met wederzijdse toestemming beschouwde. Door deze meldingen besef ik nu ook dat dit niet voor iedereen zo was, en dat de impact op de betrokkenen groter is dan ik had ingeschat.”

“Ik verdwijn de komende tijd dan ook even compleet uit beeld, zodat zowel de betrokkenen als ikzelf de nodige rust krijgen. Ik zal dus niet meer te horen zijn op MNM en zal niet aanwezig zijn op de voorstelling van Kamp Delta. (...)”

“Ik wil graag eindigen met oprechte excuses aan de betrokkenen die mijn gedrag als ongepast ervaarden. Het was nooit mijn bedoeling iemand te kwetsen of ongepast te benaderen. Het spijt me als dat wel gebeurd is”.

Wanne Synnave was tot april dit jaar de sidekick van Peter Van De Veire in de Grote Van De Veire show op de radio. Die samenwerking was om andere redenen stopgezet, niet wegens de klachten waar de VRT nu gewag van maakt, vernemen we nog. In een interview toen, zei Wanne daarover dat “hoofd en lichaam op waren”.

Synnave stond bij de VRT geboekstaafd als een “echte creatieveling”. De jongeman had ook al een jeugdboek geschreven en had eerder al een rolletje in een film en een aandeel in verschillende theaterstukken, onder meer de Piet Piraat-show.

Moeder van Synnave: “Wanne is ingestort toen hij het hoorde”

“Ik hoorde het nieuws pas om 14 uur vanmiddag (vrijdagmiddag, red.) en dat kwam aan als een schok”, zegt Synnaves moeder Tinne De Groot. “Zodra ik op de hoogte was, ben ik naar Wanne gereden, die op dat moment bij de VRT was. Na het gesprek daar heb ik beslist dat Wanne voor Kamp Delta een stap terug moet zetten. Hij zal er vanaf nu niet meer bij zijn. Wanne zelf is ingestort. Ik denk dat dat logisch is in deze omstandigheden. Hij verblijft momenteel bij een vriend. Maar ik denk dat hij in gedachten wel bij de première zal zijn.”

“Kort voor de start van de première hebben we de cast en andere medewerkers op de hoogte gebracht van het feit dat er dingen gezegd worden over Wanne en dat hij er daarom als regisseur en schrijver toch niet meer bij kan zijn. Alle tieners waren aan het wenen, maar ze hebben zich herpakt en willen nog drie keer zo hard knallen. We wilden de première niet afgelasten omdat die gasten zo hard gewerkt hebben. De gebeurtenissen rond Wanne doen niets af aan hoe goed die jonge mensen zijn. ‘Kamp Delta’ is dan ook nog eens een heel emotionele show, dus ja, ook ik huil vanavond. Na de voorstelling contacteren we de ouders, zodat ze op de hoogte zijn en weten dat ze ook met alle vragen en bezorgdheden bij ons terecht kunnen.” (Guy Van Vliet)