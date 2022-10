Rik Torfs was rector toen professor Filip D. in 2016 met een smoes een van zijn studentes meelokte naar een congres in Barcelona en haar daar verkrachtte in de Airbnb die hij had gehuurd. De misdaad en de lange aanloop ernaartoe zijn gehuld in een wolk van stilzwijgen. Torfs wist van niets. “Ik vind het verschrikkelijk. Maar ik probeer mezelf niet wit te wassen.”