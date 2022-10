Hattrickheld Loïs Openda zweept Franse supporters eigenhandig op na klinkende zege: “Mooiste moment uit mijn carrière”

LEES OOK. Loïs Openda is met hattrick de absolute held van de avond in winst van Lens tegen het Toulouse van Dejaegere

“Eerlijk gezegd, is dit mijn mooiste moment uit mijn carrière”, vertelt Openda bij Prime Video France. “Het is mijn allereerste hattrick, we pakken de drie punten en we staan tweede in het klassement. Voor mij is het dus zeker een mooie avond. Het was niet makkelijk de voorbije matchen, maar mijn ploegmaats en de coach hebben me zodanig opgepept. Ik denk dat ik goed gereageerd heb vanavond”, aldus de gevierde Openda.

