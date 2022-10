Een uur langer slapen: komende nacht schakelen we over op wintertijd

In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we over van zomer- op wintertijd. Om 3 uur ’s nachts wordt de klok een uurtje teruggedraaid, en kunnen we dus een uur langer slapen.

Sinds 1977 past België het systeem met de zomer- en wintertijd toe. Het voornaamste doel was energiebesparing: door de uren met zonlicht meer te laten samenvallen met het leefpatroon van de mensen, hoopte de overheid energie te besparen. Tegenstanders wijzen op de verstoring van het bioritme. Volgens een nieuwe studie van verkeersinstituut Vias verhoogt de overgang naar de wintertijd ook de risico’s voor zwakke weggebruikers.

LEES OOK. “In permanente zomertijd leven, is zo ongezond als vijf keer per dag fastfood eten”: slaapexperte over het terugdraaien van de klok (+)

In 2018 deed de Europese Commissie een voorstel om het verschil af te schaffen en het hele jaar door dezelfde tijd te hanteren. Normaal gezien was het de bedoeling om in 2021 voor een laatste keer te “schakelen”. In juni 2021 zei de Europese Commissie echter dat er de “komende jaren” geen afschaffing komt van de zomer- en wintertijd.

LEES OOK. In nacht van zaterdag op zondag schakelen we over op wintertijd: is dat wel gezond voor ons ritme? En waarom is het nog niet afgeschaft? (+)

“Blijkbaar is er geen enkele lidstaat die de voorkeur voor winter- of zomertijd officieel heeft doorgegeven”, zei Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) destijds. In ons land moet de federale regering hierover nog een beslissing nemen.

LEES OOK. Dit weekend switchen we weer naar het winteruur: zo voorkom je vermoeidheid bij je kroost én jezelf (+)