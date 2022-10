Voormalig teamgenoot spreekt lof uit voor Eden Hazard: “Beste speler met wie ik ooit samenspeelde”

Het gaat Eden Hazard nog altijd niet voor de wind bij Real Madrid. Met het oog op het aankomende WK voetbal lijkt er ook niet meteen veel verandering in te komen wat betreft zijn speelminuten voor de Spaanse grootmacht. Al kan de Rode Duivel zich wel optrekken aan een compliment van een ex-ploegmakker.

Op Twitter stelde een fan aan West Ham-speler Emerson Palmieri de vraag wie de beste speler is met wie hij ooit heeft samengespeeld. De Italiaan antwoordde daar de naam van Eden Hazard op. “De dingen die hij tijdens trainingen en matchen liet zien, waren gewoonweg lachwekkend goed”, aldus Palmieri, met wie Hazard tussen januari 2018 en juni 2019 speelde bij Chelsea. Hopelijk voor Hazard wordt zijn trainer Carlo Ancelotti hierdoor herinnerd aan alles waartoe de aanvaller in staat is.