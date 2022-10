Bestuurder met rijverbod vraagt nieuw rijbewijs aan in Nederland: politie neemt Lamborghini in beslag

De Antwerpse politie merkte vrijdag een bestuurder van een Lamborghini op die eerder een rijverbod had gekregen en zijn herstelexamen niet had afgelegd. — © Politie Antwerpen

De Antwerpse politie merkte vrijdag een bestuurder van een Lamborghini op die eerder een rijverbod had gekregen en zijn herstelexamen niet had afgelegd. Kort na zijn veroordeling verhuisde hij naar Nederland, waar hij een nieuw rijbewijs had aangevraagd.

De verkeerspolitie onderschepte vrijdagmiddag een luxewagen (Lamborghini Aventador) omdat de bestuurder na zijn rijverbod zijn herstelexamens niet had afgelegd. “De man was na zijn veroordeling kortstondig naar Nederland verhuisd en had daar een nieuw rijbewijs aangevraagd”, vertelt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie.

Toen hij de politie dat Nederlandse rijbewijs toonde, ontdekte de politie al snel dat hij wel degelijk nog veroordeeld was en de nodige examens moest afleggen alvorens met de wagen te mogen rijden. Zijn Nederlandse uitstap veranderde hier niets aan. In opdracht van het parket werd het Nederlandse rijbewijs ingetrokken en werd de wagen getakeld.

Misbruik nummerplaten

Afgelopen week merkte een interventiepatrouille van noodhulp nog een wagen op waarvan de achterlichten niet werkte. “Op kantoor wilden de inspecteurs een proces-verbaal van waarschuwing opmaken, maar snel bleek dat het kenteken was afgeleverd voor een ander voertuig dan wat ze hadden opgemerkt”, zegt Migom.

In de nacht van woensdag op donderdag reden de inspecteurs naar het adres van het kenteken waarvoor het was geregistreerd. Daar troffen ze de auto met het kapotte achterlicht aan en konden ze vaststellen dat de nummerplaat eigenlijk op een ander voertuig hoorde.

“De wagen met het defecte achterlicht is in beslag genomen wegens het vermoeden van niet verzekerd voeren. Er was geen kenteken voor die auto afgeleverd en dus was het ook niet ingeschreven. Ook het kenteken is in beslag genomen omwille van het misbruik”, aldus de politie