Basisspeler Dries Mertens en Galatasaray vinden opnieuw de weg naar de overwinning in Turkije

Galatasaray heeft vrijdag in de Turkse Süper Lig opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Met Dries Mertens in de basis won de club uit Istanboel op bezoek bij Karagumruk met 0-2. Mertens werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

De Rode Duivel zag zijn team na een uur op voorsprong komen dankzij een treffer van Emre Tasdemir. Vroeg in de tweede helft werd een bezoekend doelpunt van Emin Bayram (51.) nog afgekeurd. De thuisploeg speelde op dat moment al een tijdje met een man minder na rood voor de Turkse Belg Adnan Ugur (33.).

In de slotfase legde Juan Mata (85.), de vervanger van Mertens, de 0-2 eindstand vast. Het was voor Mata zijn eerste goal in Turkse loondienst. Vorige week scoorde Mertens zijn eerste treffer voor Galatasaray in het 2-2 gelijkspel tegen Alanyaspor.

In de tussenstand klimt Galatasaray naar de derde plaats, met 21 punten na 11 speeldagen. De topclub kon uit haar laatste drie duels maar twee punten puren. Eeuwige rivaal Fenerbahçe is de koploper met 23 punten, en nog een duel minder gespeeld.