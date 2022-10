Qatarese regering zet duizenden arbeiders uit hun woningen in Doha: “Niets te maken met het WK”

Qatar heeft een appartementsgebouw ontruimd waar duizenden buitenlandse arbeiders woonden. De gebouwen bevinden zich in hetzelfde gebied waar tijdens het WK voetbal buitenlandse voetbalfans zullen verblijven. Dat bericht het nieuwsagentschap Reuters, dat met getroffen arbeiders heeft gesproken.

Volgens de arbeiders gaat het om een tiental gebouwen, die door de autoriteiten zijn geëvacueerd en gesloten. De overwegend Afrikaanse en Aziatische arbeiders moesten elders onderkomen zoeken, en slapen onder meer op het voetpad voor hun vroegere woningen, aldus Reuters.

De maatregel komt op minder dan vier weken voor de start van het WK op 20 november. Het wereldkampioenschap in Qatar krijgt al langer internationale kritiek vanwege de behandeling van de buitenlandse arbeiders en de strikte sociale wetgeving. Het toernooi is al langer omstreden vanwege de omstandigheden waarin de voornamelijk Aziatische en Afrikaanse arbeiders moesten werken bij de bouw van de benodigde stadions en infrastructuur. Die omstandigheden zouden zo slecht zijn geweest dat er ook veel mensen gewond zijn geraakt of om het leven zijn gekomen.

In een gebouw waarin volgens bewoners 1.200 mensen woonden, in het district Al Mansoura, hadden de autoriteiten woensdag rond 20 uur lokale tijd de bewoners gezegd dat ze 2 uur de tijd hadden om te vertrekken. Functionarissen kwamen rond 22.30 uur terug naar het gebouw, dwongen iedereen om het gebouw te verlaten en deden de deuren op slot. Sommige mannen waren er niet in geslaagd tijdig terug te keren om hun bezittingen op te halen. “We kunnen nergens heen”, vertelde een man de volgende dag aan Reuters.

Volgens de woordvoerder van de regering van Qatar hebben de huisuitzettingen niets te maken met het WK. Het zou daarentegen gaan om langetermijnplannen om gebieden van de hoofdstad te herorganiseren. “Iedereen is intussen ondergebracht in veilige en gepaste accommodatie”, aldus de woordvoerder. Ook zouden de verzoeken om te vertrekken “zijn uitgevoerd met gepaste kennisgeving”. Reuters vroeg een reactie aan de Wereldvoetbalbond FIFA, maar die gaf nog geen commentaar.