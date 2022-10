“Laat ze nog lang in jullie gedachten verder leven”: overleden juf Nathalie (44) herdacht

Met een minuut stilte en de onthulling van een herdenkingsfiets is zaterdag het tragische overlijden van de geliefde lerares Nathalie Lacave (44) aan het Stapelplein herdacht. “We moeten een krachtig signaal geven zodat dit nooit meer mag gebeuren”, sprak haar partner Tom Timmermans (51).

Honderden fietsers, sympathisanten, leerkrachten, leerlingen en veel vrienden en familie van de overleden Nathalie Lacave (44) hielden zaterdag een minuut stilte aan het Stapelplein. Tijdens een herdenkingsmoment werd een witte fiets met naamplaatje onthuld en werden bloemen neergelegd.

22ste fietsdode

De geliefde leerkracht Engels en Frans kwam daar eind augustus om het leven. Nathalie was met de fiets op weg naar school en werd aan de Bataviabrug van de weg gemaaid door een vrachtwagen. De chauffeur kreeg een epilepsieaanval. Voor de moeder van drie kinderen kwam alle hulp te laat.

© DVH

Met het herdenkingsmoment wou de fietsersbond ook fietsonveiligheid op dat punt aankaarten. “Er zijn geen verkeerslichten, te smalle fietspaden en te veel zwaar verkeer passeert hier”, klonk het. “Dit is de 22ste fietsdode sinds 2010 in Gent alleen. We moeten de infrastructuur snel veranderen.”

Aanpassing

Ook de partner van de overleden Nathalie kaartte dat aan. “We moeten een krachtig signaal geven zodat dit nooit meer kan gebeuren”, sprak Tom Timmermans (51) die troost vond in de herdenking. “Laat Nathalie nog lang in jullie gedachten verder leven. Schat, we gaan je voor altijd missen.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer besliste ondertussen om de verkeerssituatie aan te passen. De oversteekplaats wordt in 2023 waarschijnlijk weggehaald uit de bocht van de R40 en verplaatst naar een minder gevaarlijke plaats. De fietsersbond blijft ondertussen wel ijveren voor verkeerslichten.

