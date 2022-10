Een ommekeer na een ware James Bond-actie en een mascotte die zich vastlijmt: bij Nederlandse tweedeklasser Almere kan het allemaal

Almere stond na een belabberde eerste helft 0-2 in het krijt tegen Heracles Almelo, leider in de Nederlandse tweede klasse. Thuismascotte Ally de Aap wilde zijn ongenoegen uiten na de slechte prestatie van Almere en vond er niet beter op dan zich vast te lijmen aan een tafel. Stewards moesten hem voor de aftrap van de tweede helft dan ook van het veld verwijderen, wat komische beelden met zich meebracht.

Maar op sportief vlak moest het toen nog gebeuren. Almere-trainer Alex Pastoor voerde na twee minuten in de tweede periode een dubbele wissel door. En dat rendeerde enorm. Eerst knalde Stije Resink een minuut later de aansluitingstreffer op het bord en nog een minuut later was het de andere invaller, Ilias Alhaft, die voor een gelijke stand zorgde. Uiteindelijk zou Almere de overwinning nog helemaal over de streep trekken na de 3-2 van Joey Jacobs. Leuk weetje: de aangever van alle drie de doelpunten was oude bekende Anthony Limbombe. De actie van de mascotte had dus wel een degelijk nut.

Trainer Pastoor verklaarde na afloop waarom hij niet bij het begin van de tweede helft zijn dubbele wissel doorvoerde en wel na twee minuten spelen: “Ik deed het bewust net na de rust omdat je niet alleen wisselt om als ploeg beter te worden, maar ook omdat je wil voorkomen dat de tegenstander er van bij het begin op kan inspelen. Vandaar dus. Een beetje 007”, toont Pastoor zich een innerlijke James Bond.