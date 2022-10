Koppel komt met de schrik vrij bij zwaar auto-ongeluk: “Ze riep dat haar remmen het plots niet meer deden”

Om 11.52 uur reed het koppel vanuit Overijse richting Leuven op de N253. “Ik reed in de tegenovergestelde richting, en plots zag ik de wagen gewoon rechtdoor rijden in plaats van de bocht te nemen”, zegt een getuige. “De wagen kwam hard in de struiken terecht en kwam tot stilstand door een boom. Er kwam rook uit de wagen, en ik heb beide inzittenden dan uit de auto gehaald. Zonder mijn hulp waren ze er wellicht niet uitgeraakt. De auto moest ook geblust worden.”

Het koppel overleefde de klap. — © mdt

De hulpdiensten waren net als de familie van het bejaarde koppel snel ter plekke. “Mijn schoonmoeder heeft me meteen gebeld na het ongeluk”, zegt schoonzoon Frederik. “Zij zat achter het stuur, en ze riep dat haar remmen het plots niet meer deden. Daardoor hadden ze een ongeluk gehad. We snappen niet goed hoe het is kunnen gebeuren, want de auto werd recent nog nagekeken in de garage. Ik ben onmiddellijk ter plaatse gesneld, en toen ik de brandweer en de politie zag, wist ik dat het erger was dan ik verwacht had. Gelukkig waren ze allebei nog bij bewustzijn, en zag je eigenlijk niet dat ze zo’n zwaar ongeluk hadden gehad. Ze hadden wel wat pijn aan de borstkas, en werden ook overgebracht naar het ziekenhuis. Er was geen sprake van bloed of zware kwetsuren. Ze waren logischerwijs wel wat in shock, en voor ons was het zeker ook schrikken. Dit had écht veel erger kunnen aflopen”, klinkt het. MDT