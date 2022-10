LA LIGA. Dat was snel ! Ex-Genkie Théo Bongonda zet Cadiz al na 27 seconden op voorsprong in stuntzege tegen Atlético

Atlético heeft de klap die het kreeg in de Champions League duidelijk nog niet verwerkt. Tegen laagvlieger Cadiz kwam het al na 27 seconden op achterstand na een doelpunt van ex-Genkie Théo Bongonda. De thuisploeg won uiteindelijk na een onwaarschijnlijk slot van de Madrilenen.

Nadat het eerder deze week in de Champions League een mokerslag kreeg door in het absolute slot een strafschop te missen en zo uitgeschakeld te zijn, kreeg Atlético tegen Cadiz in de eigen competitie om de week toch nog op een positieve noot af te sluiten.

Toch waren de Madrileense verdedigers nog niet goed wakker tegen de Spaanse degradatiekandidaat. Théo Bongonda, die Racing Genk deze zomer verliet voor een avontuur in de Spaanse hoogste klasse, stond al na 27 seconden op de juiste plek om de 1-0 tegen de touwen te schieten. Meteen ook het eerste doelpunt voor Bongonda in Spaanse loondienst. Atlético, waar Witsel en Carrasco in de basis begonnen, waren zo meteen op achtervolgen aangewezen.

Negen minuten voor tijd werd het zelfs 2-0 voor de thuisploeg. Alex liet doelman Oblak kansloos. Het sein voor João Félix om een versnelling hoger te schakelen. De Portugees zit de laatste weken meer op de bank dan hem lief is en was gebrand om het ongelijk van coach Simeone te bewijzen. Dat leek ook te lukken. Een omhaal van de Portugees werd door Luis Hérnandez in eigen doel geduwd en een minuut voor tijd zorgde Félix zelfs voor de gelijkmaker. Zo leek Atlético toch met een punt naar huis te gaan, maar dat was buiten Sobrino gerekend.

In de 99ste (!) minuut bezorgde de Spanjaard de thuisploeg alsnog de zege. Atlético laat het zo na om de kloof op Real Madrid en Barcelona te verkleinen. Cadiz doet dan weer een uitstekende zaak onderin het klassement.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Almeria en invaller Ramazani zetten tienkoppig Celta opzij in de tweede helft

Almeria had eerder op de dag na de rust een achterstand omgebogen in een zege tegen een tienkoppig Celta de Vigo. Het ging van 0-1 naar 3-1.

Gabriel Veiga groeide aan bezoekende zijde in amper zeven minuten tijd uit van held tot antiheld door in de 25e minuut eerst de score te openen, maar in de 32e minuten met een rode kaart uitgesloten te worden.

De thuisploeg rook na de onderbreking bloed en zette de scheve situatie al snel recht via Lazaro (52’) en Cesar de la Hoz (60’). Inigo Eguaras (90.+6’) nam de laatste twijfels weg in de slotseconden. Largie Ramazani mocht een minuut na de 2-1 van de Almeria-bank komen.

Almeria schuift dankzij de vierde overwinning van het seizoen op naar de dertiende plaats in de algemene rangschikking van de Spaanse hoogste voetbalafdeling met 13 punten.