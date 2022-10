BUNDESLIGA. Club-tegenstander Leverkusen blijft sukkelen in de eigen competitie, Bayern haalt stevig uit tegen Mainz

In Duitsland heeft Leverkusen geen goede generale repetitie gehouden voor de komst van Club Brugge dinsdag. Leverkusen verloor op bezoek bij RB Leipzig. Verder kende Bayern weinig problemen met Mainz, zette Wolfsburg Bochum opzij en klopte Stuttgart in extremis concurrent Augsburg.

Club-tegenstander Leverkusen kan opnieuw niet winnen

Leverkusen heeft geen vertrouwen kunnen tanken voor de clash met Club Brugge komende dinsdag. De Duitsers beleven een dramatische seizoenstart. Het kon nog maar twee keer winnen in de Bundesliga en ook in de Champions League kon het nog niet overtuigen. En ook de aanstelling van Xabi Alonso als trainer bracht nog niet het gewenste effect.

Maar ook tegenstander RB Leipzig toonde zich de voorbije weken wisselvallig. Al blaakten de troepen van Marco Rose van zelfvertrouwen na de knappe zege tegen Real Madrid afgelopen week in de Champions League.

Leipzig begon ook het best aan de wedstrijd. Na een half uur was het ook raak. Dominik Szoboszlai schilderde een vrije trap precies op het hoofd van Christopher Nkunku. De Fransman, die stevig het hof gemaakt wordt door heel wat Europese topploegen, liep goed in en knikte het leer voorbij doelman Hradecky: 1-0, meteen ook de ruststand.

Na de rust bleef Leverkusen in hetzelfde bedje ziek. RB Leipzig controleerde en kwam er af en toe uit, maar Hradecky echt in de problemen brengen, lukte niet. Zeven minuten voor tijd was het dan toch raak. Timo Werner besliste de wedstrijd met een knap doelpunt. Leverkusen, dat nu op een barrageplek staat, trekt zo met weinig vertrouwen naar de wedstrijd tegen Club Brugge dinsdag.

© AP

Wolfsburg weet weer wat winnen is, Felix Nmecha is de held van de namiddag

Na drie gelijke spelen in de Duitse competitie, heeft Wolfsburg, met Koen Casteels in doel en Sebastiaan Bornauw in het hart van de defensie, nog eens aangeknoopt met de zege tegen Bochum. In de eigen Volkswagen Arena had het genoeg aan een kopbaldoelpunt van Felix Nmecha en een doelpunt van Ridle Baku voor de rust om de drie punten thuis te houden. Na de pauze besliste Felix Nmecha de wedstrijd met zijn tweede doelpunt van de namiddag. Wind mocht in het slot de 4-0-eindcijfers nog op het bord zetten.

Dankzij de overwinning klimt Wolfsburg wat verder weg van de degradatiezone.

© AP

Bayern München kent geen problemen met Mainz

Na een wisselvallige seizoenstart draait de motor van Bayern München weer op volle toeren. Afgelopen week veroordeelde het Barcelona nog tot de Europa League en ook in de eigen competitie loopt het naar behoren.

Tegen Mainz ging de titelverdediger meteen goed van start. Al na vijf minuten stond de Rekordmeister al op voorsprong na een doelpunt van Serge Gnabry. Wonderkind Jamal Musiala en Sadio Mané zorgden nog voor de rust voor de 3-0. Mainz kreeg op slag van rust nog even de kans om terug in de wedstrijd te komen vanop de stip, maar Ulreich redde de poging van Burkardt. Op de daaropvolgende hoekschop was het wel raak. Widmer stond op de juiste plek om de 3-1 binnen te knikken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat doelpunt zorgde toch voor wat irritatie bij Bayern, dat na de pauze zo snel mogelijk de wedstrijd in een definitieve plooit wou leggen. Goretzka zorgde net voor het uur voor de bevrijdende 4-1. Ook Choupo-Moting en de jonge Mathys Tel zetten hun naam nog op het scorebord. Bij Mainz milderde Marcus Ingvartsen, ooit nog onder contract bij Racing Genk, nog de score.

Dankzij de zege springt Bayern naar de voorlopige leiding in het klassement. Revelatie Union Berlin kan morgen nog wel terug die eerste plek overnemen als het in eigen huis wint van Borussia Mönchengladbach.

© EPA-EFE

Waldemar Anton bezorgt Stuttgart in extremis levensbelangrijke driepunter tegen Augsburg

Nog in Duitsland bekampten degradatiekandidaten Stuttgart en Bochum elkaar. Beide ploegen kamperen in de gevarenzone en waren dus naarstig op zoek naar een driepunter.

Beide ploegen begonnen ook met de nodige agressiviteit aan de partij. Niederlechner bracht de bezoekers al na vier minuten op voorsprong. Lang kon Bochum weliswaar niet genieten van de voorsprong. Na een kwartier voetballen behield Sosa goed het overzicht en schilderde het leer op het hoofd van Guirassy. De Fransman twijfelde niet en kopte de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1.

Na de pauze probeerden beide ploegen nog het verschil te maken. Een gelijkspel leek in de maak, tot Waldemar Anton in het absolute slot Stuttgart toch nog de zege bezorgde. Stuttgart springt zo over Leverkusen naar een veilige plek.