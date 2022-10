Na boezemvriendin Jessy (24) nu ook afscheid van Wibe (25): “Je keek zo uit naar de geboorte van je zoontje”

Mama bezweek na een jarenlange strijd aan kanker, vader overleed na een ongeval met de brommer. Het leven heeft de vier zussen en boer Bijls niet gespaard. “De Fantastic Five” moeten nu ook zonder Wibe (25) verder, samen met boezemvriendin Jessy van de weg gemaaid door een dronken chauffeur in Rome. Ook Mano, de baby in haar buik, overleefde het niet. “We weten het nu even niet meer”, zeiden haar zussen tijdens de plechtigheid.

Er was lof voor de kracht van de familie de voorbije jaren. Een nicht van Wibe schetste hoe ongenadig het leven voor de familie al was geweest. Wibes mama vocht jarenlang tegen kanker.

Ook haar vader is er niet meer, na een ongeval met de brommer, waarna een medisch strijd volgde die hij niet winnen kon. Het gevolg is dat de vier zussen en broer een onbreekbare band hadden. Samen uit, samen thuis. Af en toe geruzie, maar vooral oersterk samen. “We waren de Fantastis Five”, zei zus Zyncke Bijls.

Vijf jobs

Al jaren was er ten huize Bijls een beurtrol wie moest koken. Het is daar dat Wibe - “de meest luidruchtige, de meest dramatische van de hoop” - haar passie voor koken opdeed. Haar zussen moesten telkens lachen wanneer ze witte saus klaarmaakte, met de mixer in de hand. “Geleerd op school.”

Ze volgde de opleiding tot kok en ging aan de slag in de bakkerij - en later de slagerij - van de Delhaize in Kortrijk (en later Ieper). Dat combineerde ze met vier flexi-jobs. Het verhaal van veel werken om veel plezier te kunnen hebben. Haar geld ging op aan kleren, dansen en uitstapjes met vriendinnen.

Huisje, kindje

Tijdens het laatste familiefeest, net voor afreis naar Rome, was haar beginnend buikje te zien. Ze straalde. Na enkele moeilijke jaren had ze haar levensvreugde teruggevonden, klonk het. En was er een baby’tje op komst, ook was ze niet samen met de vader van het jongetje . “Wibe had haar huisje in Menen helemaal ingericht en was volop bezig met babykleren kopen. Haar zoontje, Mano, was alles waarvoor ze leefde”, zei één van haar vriendinnen, ook zwanger.

Carpool Karaoke

Het Kortrijkse crematorium was net niet te klein om alle vrienden en kennissen van de jonge vrouw een plaats te bieden. Uit de honderden foto’s die de revue passeerden, bleek – net als bij Jessy Dewildeman eerder op de dag – een grote voorliefde voor dansen, gekke TikTok-video’s, steevast gefilmde karaoke in de auto en uitgaan. Veel uitgaan. Jonge vrouwen die de dagelijkse beslommeringen van zich af dansen en die plezier maken. “Wat zouden we graag nog eens een fles jenever bestellen en dansen tot de vroege ochtend”, sprak een vriendin.

EHBO-cursus

In Rome wachtte begin oktober dus het noodlot. Het weekendje shoppen kreeg plots een tragische wending. Na een ongeval voor hen stapten de twee West-Vlaamse vriendinnen uit om op de snelweg hulp te bieden. Haar zussen wezen op het EHBO-diploma dat ze jaren terug had behaald. “Wibe was een pleaser, iemand die altijd voor iedereen klaarstond en iedereen zou helpen.”

Zelf muziek gekozen

“If I die young”, weergalmde door het bomvolle crematorium. Het werd muisstil. Alsof Wibe Bijls wist dat ze op jonge leeftijd zou sterven. Ze bleek, de familiale voorgeschiedenis indachtig, de muziek op haar eigen afscheid zelf te hebben uitgekozen. Wat later kregen de aanwezigen de echo van haar kleine zoontje op groot scherm te zien.

De beelden van kleine Mano, hoe minuscuul ook, deed velen naar een zakdoek grijpen. Daar op de buitenring van Rome stierven geen twee maar drie personen. “Toen mama ziek was, wisten we dat ze op een dag zou sterven”, zei zus Zyncke. “Ook bij papa wisten we dat na verloop van tijd een plaats te geven. Wibe, Je keek zo hard uit naar de geboorte van je zoontje Mano. Het leven is zo oneerlijk. Bij ons gebeurt er nooit iets kleins, maar altijd iets fataal. We weten het nu even niet meer.”