Vincent Kompany dankt zijn Belgen: scorende Manuel Benson en Anass Zaroury zetten Burnley steviger aan de leiding na late winning goal

Burnley heeft zaterdagnamiddag in eigen huis gewonnen van Reading (2-1). De ploeg van Vincent Kompany kwam tijdens de tweede helft op achterstand, maar onze landgenoot en supersub Manuel Benson deed de wedstrijd kantelen. Eerst scoorde hij zelf, daarna schotelde hij die andere Belg Anass Zaroury in minuut 94 de winning goal voor. Daardoor verstevigt Burnley zijn leidersplaats in de Championship.

Voor het eerst dit seizoen begon Burnley als leider in de Championship aan een wedstrijd. Zorgde het voor wat extra druk? Tijdens de eerste helft bleven de fans toch wat op hun honger zitten.

Onze landgenoot Anass Zaroury zorgde vanop links voor de grootste dreiging. Meerdere keren ging hij vlot voorbij zijn man, maar zijn nochtans degelijke voorzetten kregen geen vervolg. Op de andere flank liet ook Nathan Tella zijn technische vaardigheid zien. Na een knappe rush schotelde hij spits Jay Rodriguez de beste kans van de namiddag voor, maar de nummer negen van Burnley trapte te wild over.

Zoals gewoonlijk was het balbezit voor het team van Kompany, Reading kon enkel sporadisch dreigen via stilstaande fases. Snel in de tweede helft stond Reading-aanvaller Thomas Ince na een verre uittrap van zijn doelman plots oog in oog met Burnely-doelman Arijanet Muric: 0-1, toch op een diefje.

Supersub Benson

Vrijwel meteen koos Kompany voor een dubbele wissel: Vitinho (ex-Cercle Brugge) en Manuel Benson (ex-Antwerp) kwamen erin. Die laatste trapte vijf minuten later, intussen minuut 65, de gelijkmaker binnen. Een lage schuiver met links aan de rand van de zestien, knap uitgevoerd. Net als afgelopen week tegen Norwich had onze landgenoot onmiddellijk impact na zijn invalbeurt.

Met de steun van de thuisfans wilden The Clarets erop en erover gaan. De volley van Vitinho ging over, in minuut 83 kreeg Anass Zaroury - op aangeven van Manuel Benson - nog een grote kans op de winning goal. De doelman van Reading ging goed plat op het schot van de 21-jarige Mechelaar. In de laatste tien minuten kwam Burnley nog goed weg: Reading verdiende een penalty, maar de scheidsrechter en de VAR vonden van niet.

Helemaal op het einde, in minuut 94, een allerlaatste kans voor de thuisploeg. Opnieuw ging de pijlsnelle Benson vlot voorbij zijn man, Zaroury kon aan de tweede paal de winning goal binnenkoppen. “We love you, Kompany”, weerklonk door Turf Moore. Burnley staat na achttien wedstrijden met 35 punten op kop en verloor al niet meer sinds 12 augustus.