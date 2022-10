PREMIER LEAGUE. Tottenham pakt drie punten na onwaarschijnlijke comeback, Leander Dendoncker gaat zwaar onderuit

In de Engelse Premier League heeft Tottenham Bournemouth opzij gezet, al moest het daar bijzonder diep voor gaan. De Spurs kwamen 2-0 achter, maar wonnen dankzij een onwaarschijnlijke comeback toch. Verder won Newcastle zwaar van Aston Villa (met Dendoncker in de basis), verloor Southampton (zonder Romeo Lavia) van Crystal Palace en speelden Wolverhampton en Brentford gelijk. Ook Everton (met Amadou Onana) en Fulham deelden de punten.

Tottenham haalt dubbele achterstand op en blijft in het spoor van Arsenal en Manchester City

Na de verrassende nederlaag tegen Newcastle was Tottenham gebrand op eerherstel. Bournemouth moest daarvoor het kind van de rekening worden. Al bleek die klus lastiger dan verwacht.

Kiefer Moore bracht de thuisploeg na 22 minuten op voorsprong. Ietwat tegen de gang van het spel in bezorgde diezelfde Moore na de pauze zelfs voor de 2-0. De Welshman toonde zich vorige maand nog door te scoren tegen de Rode Duivels. Een nul op negen leek in de maak voor de troepen van Antonio Conte, maar dankzij doelpunten van Sessegnon en Davies leek Tottenham alsnog een punt uit de brand te slepen. Dat punt werden er zelfs drie in het absolute slot. Betancur kopte een hoekschop van Son in eerste instantie nog op een verdediger, maar de Uruguayaan gaf niet op en trapte de rebound alsnog voorbij de doelman.

Zo blijft Tottenham dankzij een onwaarschijnlijke comeback alsnog in het spoor van Arsenal en Manchester City.

© AFP

Leander Dendoncker gaat zwaar onderuit op het veld van Newcastle

Na het ontslag van Steven Gerrard als coach, twijfelde Aston Villa niet lang om Unai Emery aan te stellen als nieuwe coach. De Spaanse coach zat nog wel niet op de bank tegen Newcastle. Rode Duivel Leander Dendoncker was wel van de partij. De middenvelder begon in de basis bij Villa.

Newcastle doet het dit seizoen uitstekend in de Premier League en ook tegen Aston Villa speelde het bij momenten uitstekend. Scoren lukte echter een lange tijd niet, tot Callum Wilson net voor de rust toch de ban kon breken vanop de stip. Na de pauze verdubbelde diezelfde Wilson de score voor de thuisploeg.

Dat tweede doelpunt van Newcastle deed de veer helemaal breken bij Villa. Joelinton en Almiron zorgden uiteindelijk voor de zware 4-0-eindcijfers.

© AFP

Romeo Lavia ziet Southampton nipt onderuit gaan bij Crystal Palace

Rode Duivel Romeo Lavia maakte deze week zijn wederoptreden op training bij de Saints, maar een selectie voor de wedstrijd tegen Crystal Palace kwam nog te vroeg voor onze landgenoot. Lavia zag zijn ploegmaats vanop de tribune ten onder gaan op het veld van Palace.

Het doelpunt van Odsonne Edouard net voor de rust bleek uiteindelijk genoeg voor de drie punten. Dankzij de zege klimt het team van coach Patrick Vieira voorlopig naar de tiende plek in het klassement. Southampton ziet zijn degradatiezorgen door de nederlaag toch wat groter worden.

Wolves en Brentford schieten weinig op met puntendeling, Diego Costa krijgt rood voor kopstoot

Nog in Engeland was Brentford na de zware nederlaag tegen Aston Villa vorige week gebrand op een goede prestatie tegen Wolverhampton. Wolverhampton, dat een dramatische start van het seizoen beleeft, hoopte dan weer uit het degradatiedal te klimmen tegen Brentford.

Beide ploegen gaven mekaar in de eerste helft geen duimbreed toe. Het was dan ook geen verrassing dat beide teams met een 0-0 de kleedkamer indoken. Die 0-0 zou in de tweede helft niet lang op het bord staan. Ben Mee opende de score na een haarfijne voorzet van Bryan Mbeumo. Lang zou de thuisploeg echter niet kunnen genieten van de voorsprong. Na een volledig Portugese aanval, ook weer niet zo moeilijk met vijf Portugezen in de basiself, bracht Neves Wolves weer langszij. Verder dan die 1-1 kwamen beide ploegen niet meer.

Opvallend: Diego Costa, wie anders, moest vroegtijdig de wedstrijd staken. De Spaanse spits kon zich bij een duel niet beheersen en deelde een kopstoot uit. De scheidsrechter bestrafte het voorval met een rode kaart.

© REUTERS

Everton en Amadou Onana komen niet tot scoren tegen Fulham

Ten slotte ontving promovendus Fulham het Everton van Rode Duivel Amadou Onana. Het was een half mirakel dat beide teams niet tot scoren kwamen. Zowel Fulham als Everton hadden een karrenvracht aan kansen, maar Leno en Pickford hielden hun netten schoon. Beide ploegen blijven dankzij het gelijkspel in de middenmoot van het klassement kamperen.