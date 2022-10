LIGUE 1. Parijse voorhoede behoedt PSG van puntenverlies tegen Troyes, Lionel Messi blinkt uit met doelpunt en assist

LEES OOK. Loïs Openda is met hattrick de absolute held van de avond in winst van Lens tegen het Toulouse van Dejaegere

Zowel in de eerste als in de tweede helft kwamen de bezoekers snel op voorsprong via Mama Balde (3’ en 52’). Carlos Soler (24’) had tussendoor de bordjes in evenwicht gehangen.

Messi (55’), Neymar (62’) en Mbappé (76’) duwden na de tweede achterstand het gaspedaal in en stelden op die manier orde op zaken in het Parc des Princes. De aansluitingstreffer van Ante Palaversa (88’), in het verleden nog actief bij KV Oostende en KV Kortrijk, viel te laat.

Competitieleider PSG loopt dankzij de zege opnieuw vijf punten uit op nummer twee Lens van Loïs Openda, die vrijdagavond als invaller een hattrick liet optekenen tegen het Toulouse van Brecht Dejaegere.