Carl Hoefkens geeft verklaring voor niet-selectie van Roman Yaremchuk: “Wil iets meer intensiteit en drive van hem zien”

Geen Roman Yaremchuk in de selectie van Club Brugge tegen KV Oostende. De Oekraïense topaankoop kon nog niet overtuigen in het Brugse shirt en coach Carl Hoefkens liet hem zelfs uit de selectie voor het duel met KVO. Hoefkens gaf voor de wedstrijd een korte verklaring voor de niet-selectie van zijn spits: “Op dit moment zijn we het niet eens over hoe de spitspositie in te vullen.”

Het was even schrikken toen de selectie van Club Brugge voor het duel met KV Oostende eerder deze week bekendgemaakt werd. Topaankoop Roman Yaremchuk haalde het wedstrijdblad niet. De Oekraïener kwam afgelopen zomer nog voor een clubrecord over van het Portugese Benfica, maar kon nog niet overtuigen bij blauw-zwart. Carl Hoefkens kwam in het obligate interview voor de wedstrijd nog even terug op de afwezigheid van de Oekraïener in de selectie.

“Er is structureel geen probleem met Roman”, vertelde Hoefkens. “Op dit moment zijn we het niet eens over hoe we de spitspositie invullen. Naar de toekomst toe denk ik dat dat geen probleem gaat blijven. Het is niet noodzakelijk een tactische kwestie. Het is meer de intensiteit en de drive die ik wil zien. Naar de toekomst toe moet hij daar iets meer gaan doen. Dat is mijn boodschap naar hem toe.”