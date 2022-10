Vincent Kompany over crisis bij Anderlecht: “Ik heb er mijn mening over, maar die is irrelevant”

Terwijl Anderlecht in een diepe crisis zit en niet wegraakt uit de rechterkolom in België, maakt Vincent Kompany indruk met Burnley. De club van Kompany staat sinds deze week aan de leiding in de Championship en won zaterdag (tegen Reading) opnieuw. Wij gingen een kijkje nemen over het Kanaal en polsten na de wedstrijd ook even naar de kijk van Kompany op de malaise bij zijn ex-club.

Na achttien competitiewedstrijden staat Burnley alleen op kop met 35 punten. Het team van Kompany verloor al niet meer sinds 12 augustus, voorlopig de enige nederlaag van het seizoen. Veel beter kunnen de zaken niet lopen voor Vince the Prince. “Ik hou van de job. In chaos en moeilijke tijden leer je het meest, maar op dit moment is er niet echt iets waar ik mij zorgen over moet maken. Nu hebben we dus de luxe om te ontdekken en te leren waarom het zo goed gaat. Ik geniet gewoon van de job en ik geniet van de competitie.”

Maakt Kompany zich ook geen zorgen als hij ziet hoe het er momenteel aan toe gaat bij Anderlecht? “Ik heb mijn mening over de situatie net zoals ik over de meeste dingen een mening heb, maar die is irrelevant. Ik ben ook gewoon een supporter. Ik begon bij Anderlecht te voetballen toen ik zes jaar oud was, in totaal bracht ik zeventien jaar door bij de club. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik een supporter ben en dat ik altijd hoop dat ze het goed doen. Voor de rest zit ik alleen met Rotherham (de volgende tegenstander van Burnley, red.) in mijn hoofd.”

Veel paars-witte fans hadden Kompany nooit willen zien vertrekken afgelopen zomer. “Of ik een boodschap heb voor die fans? Zoals ik al zei: ik ben één van hen. Mijn tijd als coach was een periode in de geschiedenis van de club en that’s it. Ik steun de club en ik wens de club alles wat hen vooruit kan helpen toe. Dat is wat ik wil. Ik denk dat iedereen achter de club moet staan, dat is wat ik ook doe. Ik hoop dat het heel snel weer beter gaat met Anderlecht. Maar ik focus mij nu dus op Rotherham, die zullen ook gezien hebben op welke manier wij vandaag (zaterdag, red.) een tegengoal slikten.”