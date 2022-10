Christoffe (45) verkoopt originele Zillion-toog: “Ik dacht: ‘dit is hét moment!’”

Twintig jaar lang stond hij op zijn terras en nu doet Christoffe Vigenon (45) uit Dendermonde dé originele toog die ooit in de beruchte Antwerpse discotheek Zillion stond te pronken van de hand. En dat hij dat uitgerekend doet op het moment dat de film over de legendarische dancing van de al even iconische Zillion-eigenaar Frank Verstraeten alomtegenwoordig is, blijkt niet toevallig. “Ik dacht: ‘dit is hét moment!”, lacht een trotse eigenaar.

“Toen de Zillion openbaar verkocht werd, kon een vriendin van mij, die ook een horecazaak had bij ons in de streek, die toog op de kop tikken”, vertelt Christoffe Vigenon (45). “En ik heb altijd gezegd dat ze een seintje moest geven van zodra ze die zou wegdoen. Twee jaar later was het dan zover en sindsdien heeft hij twintig jaar op mijn terras gestaan”, zegt hij trots.

Nu dat de hype rond de beruchte discotheek van weleer na al die jaren weer naar ongekende hoogtes is geschoten, vond Christoffe de tijd rijp om zijn pronkstuk van de hand te doen. “Ik ben daar destijds veel geweest, dat is pure nostalgie, hé. Ik dacht: ‘dit is hét ideale moment!’”, lacht de Dendermondenaar, die ondertussen zijn blinkende toog met ontelbaar veel mooie herinneringen op zoekertjessite 2dehands.be plaatste.

Of hij achteraf geen spijt zal krijgen van de verkoop? “Neen, het is goed geweest, nu mag iemand anders er geniet van hebben”, denkt hij melancholisch terug aan het item dat je zo een trip down memory lane bezorgt. Christoffe hoopt stiekem een beetje te kunnen profiteren van de populariteit van de Zillion-film. “Ik ben benieuwd hoe hoog de biedingen zullen gaan. The sky is the limit”, aldus een fiere eigenaar van de toog die ooit dienst deed in de legendarische dancing van de al even iconische Zillion-baas Frank Verstraeten. Intussen staat de teller op 4.000 euro.

