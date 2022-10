Adnan Custovic hekelt thuisfans die Messaoudi uitfloten: “Dit gedrag past niet bij een club als KV Kortrijk”

Billal Messaoudi (24) schoot KV Kortrijk naar een belangrijk gelijkspel. De Algerijn werd tijdens zijn invalbeurt nog uitgefloten door de thuisfans, maar na de match scandeerden ze zijn naam. Zo snel kan het keren in het voetbal. “Ik was niet tevreden dat onze fans hem uitfloten. Dit gedrag past niet bij een familiale club als KV Kortrijk.”

Cercle Brugge leek KV Kortrijk dieper de problemen in te duwen. Echter stak Messaoudi daar een stokje voor en scoorde hij zijn tweede doelpunt in Kortrijkse loondienst. “Mijn goal was zeer belangrijk voor het team”, vertelde de Algerijnse aanvaller na de match. “Het doet deugd om eindelijk nog eens te scoren. Ik ben erg gelukkig op dit moment en ik hoop hier vertrouwen uit te putten naar de volgende wedstrijden toe. Ik beloof hard te zullen werken op training. We speelden een mindere eerste helft, maar de tweede waren we iets beter dan de tegenstander.”

Vorige week werd Messaoudi uitgefloten door zijn eigen supporters. Ook tegen Cercle waren de thuisfans niet tevreden met zijn invalbeurt. “Ik was niet tevreden dat onze fans Messaoudi uitfloten toen hij inviel”, zei coach Custovic tijdens de persconferentie. “Hij kende een moeilijke periode, maar we moeten hem steunen. Dit gedrag past niet bij een club als KV Kortrijk. Wij zijn een familiale club en zulke zaken zie je hier normaal niet. Ik ben tevreden over Billal. Hij drukt goed, heeft snelheid en voert zijn taken uit. Ik hoop dat hij vertrokken is voor een lange tijd. Dit doelpunt kan een bevrijding betekenen voor hem.”

Mbayo in, Messaoudi out

Messaoudi verdween voor de match tegen Cercle naar de bank. Dylan Mbayo (21) kwam in zijn plaats, maar liet geen blijvende indruk na. “Ik was niet teleurgesteld om op de bank te beginnen”, zei doelpuntenmaker Messaoudi. “Die keuze ligt uiteindelijk bij de coach. Ik moet die ook accepteren. Er kunnen maar elf spelers op het veld staan. Ik hoop gewoon de volgende keer er weer bij te zijn. We moeten samen vechten als team, want momenteel staan we niet op een goede positie in het klassement.”