“Elon Musk is van plan om personeel Twitter vanaf zaterdag te ontslaan”

Musk nam donderdag de macht over bij Twitter, nadat de verkoop van het platform voor 44 miljard dollar rond was. Al voor de deal rond was, waren er geruchten dat Musk personeel zou ontslaan. De krant Washington Post schreef vorige week dat hij 75 procent van de 7.500 medewerkers van Twitter wilde ontslaan, maar dat ontkende Musk later.

Volgens bronnen zou hij wel van plan zijn om een deel van het personeel de laan uit te sturen. Persagentschap Bloomberg meldt dat Musk aan managers gevraagd heeft om lijsten op te stellen van werknemers die ontslagen kunnen worden.

De ontslagen zouden plaatsvinden voor 1 november, aldus The New York Times. Dan krijgen de personeelsleden aandelen toegekend als compensatie. Die maken doorgaans een aanzienlijk deel van het loon van de werknemers uit, en door het personeel voor die datum te ontslaan moet Musk de extra vergoedingen niet betalen, schrijft de krant.

Musk ontsloeg meteen na de overname van het bedrijf donderdag al CEO Parag Agrawal, financieel directeur Ned Segal, en het hoofd van de juridische dienst Vijaya Gadde.