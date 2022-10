Amerikaanse president Joe Biden heeft stem uitgebracht bij tussentijdse verkiezingen: “Twee zeer verschillende visies op het land”

Biden bracht zijn stem uit in Wilmington, in zijn thuisstaat Delaware, samen met zijn 18-jarige kleindochter Natalie die voor het eerst mocht gaan stemmen.

De president liet weten dat hij een goed gevoel heeft bij de zogeheten ‘midterms’, die zullen beslissen welke partij de twee kamers van het Congres domineert. Volgens peilingen zou Biden zo goed als zeker het Huis van Afgevaardigden verliezen, wie de Senaat controleert zal afhangen van enkele staten waar een nek-aan-nekrace verwacht wordt.

De president steekt in de laatste dagen voor de verkiezingen nog een tandje bij, en plant nog naar Pennsylvania, Florida, New Mexico en Maryland te reizen om Democratische kandidaten te steunen. “Ik ga de resterende tijd besteden aan het maken van het argument dat de verkiezing geen referendum is, maar een keuze”, aldus Biden. “Een keuze tussen twee zeer verschillende visies op het land.”

Biden kwam ook nog eens terug op de gewelddadige aanval op de echtgenoot van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Hij hekelde het politieke klimaat in het land en zij die in de nasleep van ex-president Donald Trump nog steeds de verkiezingsuitslag in twijfel trekken.

“Het is één ding om het geweld te veroordelen. Maar je kunt geen geweld veroordelen zonder ook al diegenen te veroordelen die blijven beweren dat de verkiezing niet echt is, dat ze gestolen, werd, en die allemaal onzin verspreiden die de democratie ondermijnt”, aldus Biden.