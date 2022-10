Flamengo wint ‘Champions League van Zuid-Amerika’ voor de derde keer in hun geschiedenis

Flamengo heeft zaterdag voor de derde keer ooit de Copa Libertadores gewonnen, dat is het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. In Ecuador versloeg de Braziliaanse ploeg Athletico Paranaense met 1-0.

In de finale in het Estadio Monumental Isidro Romero Carbo in het Ecuadoraanse Guayaquil haalden ze het in een Braziliaanse onderonsje met het kleinste verschil (1-0) van Athletico Paranaense, dat eerder titelverdediger Palmeiras had uitgeschakeld.

Gabriel Barbosa scoorde diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd voor het team van basisspeler David Luiz en invaller Arturo Vidal. Even voordien was Paranaense met een man minder komen te staan nadat Pedro Henrique met een tweede keer geel van het veld werd gestuurd.

Flamengo won de Copa Libertadores al twee keer eerder, in 1981 en 2019. Vorig seizoen verloor het de finale van Palmeiras met 2-1. Athletico Paranaense, dat wordt getraind door Luiz Felipe Scolari (die met Brazilië het WK 2002 won), staat nog niet op de erelijst van de Copa Libertadores. Het speelde de finale een keer eerder, in 2005. Toen was Sao Paulo te sterk.