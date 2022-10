Geldkanonnen, een Ferrari en veel nostalgie: Zillion is even terug van weggeweest

Antwerpen

Zillion is weer even terug. Nadat de film rond de legendarische discotheek, die van het Zuid tussen 1997 en 2002 dé partyplek van deze contreien maakte, vorige week in première ging, werd in de Waagnatie een heuse Zillion-party georganiseerd. Inclusief alle toeters en bellen. Die was alleen voor vrijdag en zaterdag gepland, maar wegens het succes wordt er maandag nog een extra editie georganiseerd. Wij keken onze ogen uit.