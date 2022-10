Loïc (12) verloor zijn mama na een aanrijding: “Onze hond was erbij toen het gebeurde, hij voelt ons verdriet aan”

Als het over rouw en verlies gaat, zijn het meestal volwassenen die hun verhaal vertellen. Maar ook kinderen krijgen te maken met de dood en daar wordt niet zo snel over gepraat. Loïc (12), Yaren (13) en Laure (19) willen dat veranderen, samen met drie andere jonge rolmodellen die meedoen aan het project ‘Sharing = caring’ van vzw Missing. “Mijn mama is al zes jaar dood, maar ik mis haar nog steeds. Niet iedereen begrijpt dat.”