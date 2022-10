Dertien soldaten gedood in hinderlaag in Burkina Faso

In het oosten van Burkina Faso zijn zaterdag dertien soldaten gedood toen ze in een hinderlaag van vermoedelijke jihadisten liepen.

Volgens een bron liep het militaire konvooi in de val op de weg van Fada N’Gourma naar Natiaboani. “Dertien soldaten werden gedood en vier raakten gewond”, zo bevestigde een bron wat ook al vernomen was bij een andere bron bij de Burkinese veiligheidsdiensten. Volgens de bron werden wel “verscheidene terroristen geneutraliseerd”. “Er is versterking ontplooid om de zone te beveiligen en te doorzoeken”, klonk het.

Maandag vond ook al een dodelijke aanval van jihadisten plaats op een militaire basis in de grote noordelijke stad Djibo. Bij die raid kwamen tien soldaten om het leven en raakten zowat vijftig anderen gewond. Djibo wordt al maanden in de tang genomen door jihadistische strijders. Ze hebben de voornaamste toegangswegen tot de stad afgesneden.

De strijdkrachten van Burkina Faso worden al sinds 2015 regelmatig belaagd door jihadistische gewapende groepen. Het geweld in het land heeft al miljoenen mensenlevens geëist en zowat twee miljoen mensen op de vlucht gejaagd. Vooral in het noorden en oosten van het land is het aantal aanvallen de voorbije maanden sterk toegenomen. De jihadisten controleren inmiddels ongeveer 40 procent van het grondgebied.

De politieke situatie in het land is bovendien al enige tijd bijzonder volatiel. Zo kreeg het eind september te maken met de tweede staatsgreep in acht maanden. De coupplegers verwezen naar de verslechterde veiligheidssituatie als verantwoording voor de staatsgreep. De huidige overgangspresident, kapitein Ibrahim Traoré, heeft van de herovering van het grondgebied op terroristische groepen zijn belangrijkste prioriteit gemaakt.