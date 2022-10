Libanese president heeft paleis verlaten, nog steeds geen akkoord over opvolger

In Libanon hebben zich zondag honderden aanhangers van president Michel Aoun verzameld aan het presidentiële paleis. Aoun is einde mandaat en moet het paleis verlaten, terwijl het parlement het nog steeds niet eens is over een opvolger.

Honderden aanhangers van Aoun zijn neergestreken aan het paleis in Baabda dat vanop een heuvel uitkijkt op de hoofdstad Beiroet. Ze willen het 87-jarige staatshoofd op de laatste dag van zijn mandaat begeleiden naar zijn woonplaats. “We zijn gekomen om te tonen dat we met hem zijn en de strijd aan zijn zijde zullen voortzetten”, legde onderwijzeres Joumana Nahed uit.

Het zesjarige mandaat van Aoun verstrijkt maandag, maar het parlement is vanwege de diepe politieke verdeeldheid niet in staat een opvolger te verkiezen. Noch het kamp van de machtige sjiitische beweging Hezbollah, noch haar tegenstanders beschikken over de duidelijke meerderheid die nodig is om een president aan te duiden.

Het politieke onvermogen verontrust de internationale gemeenschap. Libanon verkeert in een diepe economische malaise en het land wordt ook al geleid door een regering van lopende zaken. De politieke tegenstellingen verhinderen immers de vorming van een nieuwe regering sinds de verkiezingen van de voorbije lente.

In Libanon is de verkiezing van een president al eerder ontaard in geweld of politieke crises. De topfuncties in het land worden verdeeld onder de religieuze groepen. De president is traditioneel een christen, de premier een soennitische moslim en de parlementsvoorzitter een sjiitische moslim. Aoun is de oprichter van de Vrije Patriottische Beweging CPL. Zijn partij en de Libanese Strijdkrachten strijden om het leiderschap van de christelijke gemeenschap in Libanon.