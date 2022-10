Beruchte leider van harde kern van Inter Milaan doodgeschoten op straat

Vittorio Boiocchi werd zaterdagavond omstreeks acht uur onder vuur genomen door meerdere schutters. De 70-jarige man werd in de borst en de nek geraakt, en overleed op weg naar het ziekenhuis.

Boiocchi was de leider van de Curva Nord, de bocht in het Milanese San Siro-stadion waar de harde kern van Inter zit. De man was geen onbekende voor het gerecht: hij zat in totaal ruim 26 jaar in de gevangenis, voor onder andere afpersing, drugshandel, en gewapende overvallen. Het lijkt aannemelijk dat het motief voor de moordaanslag in dat milieu gezocht moet worden, maar dat is niet duidelijk.