Christiaan Ravych maakt indruk bij Cercle als vervanger van de man van 10 miljoen euro. Kuurnenaar met Oekraïense roots kwam vorig seizoen gratis over van … Club Brugge

Met 13 op 18 heeft Miron Muslic zijn start alvast niet gemist als T1 van Cercle. Maar de Bosnische Oostenrijker wint ook zieltjes binnen de Vereniging en bij de eigenaars van Monaco door jongeren kansen te geven. Zaterdag in Kortrijk was Christiaan Ravych bijvoorbeeld een van de beteren bij Cercle. Dat hij zijn opleiding bij Club kreeg nemen ze de Zuid-West-Vlaming met roots in Oekriëne zelfs niet meer kwalijk. “Er is ook een toekomst na Club Brugge”.

De centrale verdedigers David Sousa en Edgaras Utkus zijn al maanden out en voor nieuwjaar moeten ze niet meer verwacht worden. AS Monaco stuurde eind augustus daarom noodgedwongen nog Jean Marcelin voor de tweede keer terug naar Brugge. Twee jaar geleden speelde Marcelin al eens een seizoen bij Cercle en geldt vooral als de man van 10 miljoen euro. Zoveel legde Monaco namelijk destijds op tafel voor deze gestalterijke verdediger. Maar Marcelin mist na een onderbreking van één jaar nog altijd ritme en is nu weer een maand out met een letsel aan de adductoren. Een man uit Kuurne met roots in Oekraïne kwam vorig seizoen gratis over van Club Brugge en vervangt Marcelin nu met verve. De oorlog in zijn vaderland houdt hem bezig maar heeft ogenschijnlijk weinig vat op Christiaan Ravych (20). “Ik ben er zeker niet blind voor maar probeer toch zo weinig mogelijk naar al die beelden te kijken”, vertelde hij eerder al.

“Ik merk het vooral als ik op een vrije dag eens naar huis in Kuurne ga. Daar ben ik nu mijn kamer en mijn bed kwijt. Mijn familie zit dan wel veilig in Oekraïne waar ze wonen in een gebied waar je weinig of niks merkt van de oorlog, er kwamen toch wat familieleden naar hier. Mijn oma woont nu zelfs voorlopig bij ons. Zij kreeg dus mijn kamer en ik slaap thuis nu in de zetel “, lacht Ravych.

Toekomst

Ravych grijpt zijn kans en draait moeiteloos mee op dit niveau. Meer zelfs, op Kortrijk was hij zaterdag de beste verdediger. Ravych speelde er in zijn achtertuin want hij werd geboren aan de boorden van de leie en woont nu dus in Kuurne waar hij ook opgroeide. Na korte passages bij het plaatselijke Eendracht Kuurne en Harelbeke kwam hij al snel bij Club Brugge terecht. Hij haalde moeiteloos de U18 maar plots stokte het. Wie hem nu ziet verdedigen in 1A stelt zich de vraag waarom ze bij Club Brugge geen toekomst voor hem zagen bij Club NXT.

© BELGA

“Dat is verleden tijd, ik sta daar niet meer bij stil. Voor mij telt nu Cercle en ik ben ook volledig bekeerd. De jeugd is een andere wereld maar dit is profvoetbal. Ik speelde echter veel derby’s bij de jeugd en weet hoe dit voelt. De fans van Cercle hoeven zich echt geen zorgen te maken, ik wil er alles voor doen om zoveel mogelijk te winnen met Cercle en liefst ook punten af te pakken van Club.”

Het ziet er naar uit dat Ravych tot de start van het WK de komende weken zal blijven staan en ook zal mogen starten tegen OHL en op Stayen tegen STVV.

“Weggaan bij Club en kiezen voor Cercle was geen stap achteruit maar twee vooruit”, merkt de verdediger nu. “Hier kan ik tenminste ervaring opdoen en minuten maken. En ik ben niet de enige. Kijk bijvoorbeeld ook maar naar mijn beste vriend Lukas Willen met wie ik lang bij Club speelde, ook hij staat nu in de basis bij Zulte Waregem. Wij bewijzen dat er dus ook een toekomst is na Club Brugge.”