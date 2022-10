Anderlecht-coach Robin Veldman baalt na uitvallen Verschaeren: “Maar we hebben een brede kern”

“We zullen starten met vier verdedigers. Maar zodra de bal in het spel is, kan het zomaar zijn dat 1 van die verdedigers opschuift”, vertelt de coach over zijn aanpak tegen Eupen. “We willen initiatief tonen.”

Een tegenvaller voor Veldman is het uitvallen van Yari Verschaeren. De jonge Belg heeft last van de knie en zou twee tot drie weken out zijn. “Het is zeer vervelend dat Verschaeren uitvalt. Onze nummer 10 had een goede wedstrijd donderdag in en Conference League. We wilden hem laten combineren met Fabio Silva, maar we hebben een brede kern waarmee we dat kunnen opvangen. Maar de kwaliteiten van Yari zullen we zeker missen”, aldus Veldman.

Anderlecht staat nog steeds in de onderste regionen van het klassement en de druk neemt almaar toe. Ook Veldman voelt die druk, maar ziet er ook de voordelen van in: “Ik voel dat er een noodzaak is bij onze spelers om te winnen. Niet zozeer omdat er druk is, maar omdat ze betere oplossingen willen vinden op het veld en beter samen spelen.”