Chaos over lot van Russische generaal toont opnieuw aan dat Poetins model op zijn grenzen botst

Volgens sommige Russische ‘milbloggers’ heeft het Kremlin generaal Alexander Lapin ontheven van zijn functie als commandant van de centrale legergroep van de Russische invasiemacht in Oekraïne. Anderen beweren dan weer dat Lapin zelf ontslag nam. Of ziek is. Of dat zijn lichaam vrijdag uit de rivier Moskva werd gehaald, kiest u zelf maar. De chaos achter de schermen in Moskou is compleet.