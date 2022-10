Ebola-uitbraak in Oeganda: niet-essentiële reizen naar getroffen gebieden worden afgeraden

In september is in het Oost-Afrikaanse land ebola uitgebroken. Voorlopig zijn er 109 bevestigde gevallen, 31 sterfgevallen en 20 sterfgevallen van waarschijnlijk besmette gevallen gemeld. Ook zijn 34 mensen genezen. “De circulerende stam is Sudan, waarvoor geen goedgekeurd vaccin bestaat”, aldus de FOD. “De bestrijding van de uitbraak richt zich op de vroege opsporing en isolatie van gevallen.”

De kans dat het virus zich naar België zou verplaatsen, wordt momenteel als zeer laag ingeschat, klinkt het nog. “Het grootste risico van introductie in België ligt bij reizigers die de geïnfecteerde regio’s in Oeganda bezocht hebben en besmet geraakten.”

Aanbeveling

Na een advies van de Risk Assessment Group gaf de RMG dan ook de aanbeveling om niet-essentiële reizen – waarbij uitstel geen negatieve gevolgen heeft – naar de zeven getroffen districten af te raden. Het gaat dan om Mubende, Kassanda, Kyegegwa, Bunyangabu, Kagadi, Wakiso en de hoofdstad Kampala.

De RMG nam ook contact op met luchtvaartmaatschappijen die rechtstreekse vluchten inleggen tussen Brussel en Oeganda, om extra aandacht te hebben voor hygiëne en voorzorgsmaatregelen aan boord van het vliegtuig. Daarnaast zijn ook gezondheidswerkers en ziekenhuizen geïnformeerd over de uitbraak. De FOD Volksgezondheid merkt nog op dat het advies kan worden aangepast in functie van de verdere evolutie.

Ebola wordt overgedragen na rechtstreeks contact met bloed of lichaamsvocht van besmette personen of van wilde dieren. De symptomen van het virus zijn onder meer spierpijn, hoge koorts, malaise, hoofdpijn en keelpijn. Soms wordt dit gevolgd door braken, diarree en bloedingen. Er is geen effectieve behandeling, aldus nog de federale overheidsdienst.