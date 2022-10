Piratenboot van overleden jongen (3,5) gestolen op begraafplaats: “Het allerlaagste wat er bestaat”

Shock, ongeloof, boosheid, maar vooral immens verdriet. Papa Jimmy Ringoir (53) uit Mechelen zit samen met zijn gezin en zijn familie op een emotionele rollercoaster nadat een speelgoedboot van het graf van zijn zoontje is gestolen op de begraafplaats in Mechelen. “Als speelgoed heeft het geen enkele waarde meer, maar voor ons zit die boot vol met herinneringen aan onze kleine piraat”, zegt Jimmy met krop in de keel. “We hopen dat iemand de boot nog vindt of dat de dief misschien wroeging krijgt.”

In 2016 overkwam Jimmy Ringoir en zijn echtgenote het allerergste: hun zoontje van 3,5 jaar kreeg hersenvliesontsteking en overleed amper 24 uur later. De jongen was een grote fan van alles wat met piraten te maken had. Op zijn grafje prijkte al jaren een piratenboot uit plastic met daarop enkele Playmobil-figuurtjes vastgelijmd, zijn favoriete stukjes speelgoed bij de ouders van Jimmy.

Het piratenschip uit plastic met daarop enkele figuurtjes vastgelijmd behoorde tot de favoriete stukjes speelgoed van het overleden zoontje van Jimmy. — © rr

Het was de moeder van Jimmy die zaterdag ontdekte dat de boot plots verdwenen was. “Ze gaat dagelijks naar het kerkhof. Zaterdag belde ze me in tranen op”, vertelt hij verdrietig en boos. “We kunnen echt niet begrijpen wat de dader bezield heeft. Door jaren buiten te staan, zijn het bootje en de figuurtjes verweerd. Het plastic wordt broos. Het heeft geen enkele herverkoopwaarde. Daarom sluit ik niet uit dat iemand ons en onze familie bewust wil raken, al zou ik niet weten waarom.”

Universeel onaanvaardbaar

Jimmy is geshockeerd door het verlies van de herinneringen in combinatie met de nutteloosheid van de daad. Voor de ouders is het als zout strooien in een wonde die nooit volledig heelt. “De boot moet ergens tussen vrijdagmiddag en zaterdagmiddag zijn verdwenen”, zegt Jimmy. “Ik ben een beer van een vent, maar dit maak me piepklein. De overbodigheid en de nutteloosheid doen immens pijn. Een begraafplaats zou die ene plaats moeten zijn waar sereniteit gewaarborgd is. Er iets van stelen is bovendien toch universeel en in alle culturen het allerlaagste wat er is.”

Ondanks de pijn wordt er binnen het gezin van Jimmy heel open over het verlies gepraat. “Ook met onze dochter”, zegt hij. “Ons zoontje is nog altijd een deel van ons dagelijkse leven. Als mensen er iets over vragen, ben ik bereid om erover te spreken, ondanks de pijn. Ons verdriet is trouwens niet aan deze periode van Allerheiligen gekoppeld. Je leeft er altijd mee. Waarom toch die wonde openrijten op zo’n wraakroepende manier? Als je zoiets doet, ontbreek je elke vorm van moreel kompas.”

Camera’s

Intussen diende Jimmy een klacht voor diefstal in bij de politie. “Hopelijk levert het iets op, want er blijkt tegenwoordig ook bij andere mensen geregeld wat te verdwijnen van het kerkhof”, zegt hij. “De medewerkers zijn er bijzonder vriendelijk, behulpzaam en meelevend, maar natuurlijk kunnen ze niet altijd alles zien. Ik verneem wel dat er camera’s zijn geplaatst. Hopelijk wijzen die iets uit.”

“Het schip en de figuurtjes zijn verweerd. Er is geen herverkoopwaarde. Wat bezielt iemand om dit mee te nemen?” — © rr

Jimmy deelde zijn relaas op sociale media in de hoop dat iemand het gestolen stuk speelgoed misschien nog ergens terugvindt. Of misschien krijgt de dief wel wroeging en zet hij of zij de piratenboot terug. “Of misschien waren er wel meerdere daders”, zegt Jimmy. “Mocht iemand de boot ergens in een gracht of ergens ten velde zien liggen, vragen we in elk geval om hem alsjeblieft terug te brengen naar de medewerkers van de begraafplaats. Hopelijk kan ons verhaal ook een bijdrage leveren aan een oplossing voor het bredere probleem rond de diefstallen daar.”