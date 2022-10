ANALYSE. “Robin Veldman begrijpt wat de Anderlecht-supporters willen”

“We moeten een totale cultuuromslag realiseren.” Wouter Vandenhaute klonk na het ontslag van Felice Mazzu als wou hij in het Lotto Park een paars-witte variant op ‘no sweat, no glory’ lanceren. Gevaarlijk. We geloven heus wel dat de voorzitter goeie bedoelingen heeft en snappen ook zijn punt - geen enkele ploeg wint vandaag nog matchen zonder een grondige portie vechtlust, toch? Maar met zijn uitspraken deed hij bij een groot deel van de fans toch vooral het angstzweet uitbreken.