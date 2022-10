Interimcoach Robin Veldman laat Théo Leoni op zijn 22ste eindelijk debuteren bij Anderlecht: “Hij heeft echt paars bloed”

Een deugddoende zege was het voor Anderlecht. Naast de drie punten was er ook aandacht voor Théo Leoni, die zijn debuut kreeg van interimcoach Robin Veldman.

“Ik ben heel blij met deze overwinning”, stak Veldman van wal. ”We scoren vandaag aan 100 procent. We hebben thuis lang niet zo gedomineerd. We hebben er zelf voor gezorgd dat de wedstrijd toch nog zo lang duurde. We hadden gewoon de 3-0 moeten maken. Maar we krijgen een doelpunt tegen waardoor er terug wat stress in de ploeg kwam. Zeker de jonge jongens worden dan weer wat onrustiger.”

“Toen we switchen van systeem, kregen we meer druk op de bal en terug wat werden we weer wat comfortabeler. Daarna maakten we nog twee goals. We wilden vandaag vooral de supporters niet teleurstellen.”

Veldman liet vandaag ook Théo Leoni debuteren. “Hij heeft echt Anderlecht-bloed, paars bloed. Ik ben blij dat we hem deze kans konden geven. Hij is goed ingevallen en bracht rust aan de bal.”

“Of ik nog langer op deze positie wil aanblijven? Natuurlijk, maar ik wil vooral goed zijn voor de club. Ik wil op een positie werken waar ik goed kan helpen. En als dat op deze positie is, ga ik daar vol gas voor.

Leoni: “Een enorme fierheid”

“Ik voel nu een enorme fierheid, ook voor mijn familie. Hier wacht ik al lang heb en heb ik al veel geduld voor moeten hebben.”

“Vandaag hebben we geprobeerd om met de glimlach op te spelen. Dat had de coach gevraagd. Ik voelde de steun van de meer ervaren spelers als Van Crombrugge. Zij hebben me op mijn gemak gesteld.”

“Ik ben al 22, wat ouder om te debuteren, maar ik ben altijd kapitein geweest bij de U23. Ik ben een leider, positief ingesteld en wil altijd het beste doen.”

“In 1B doen we het tot nu toe heel goed, maar het is een ingewikkeld kampioenschap. Ik meen dat we de kwaliteiten hebben om mee te doen voor de top drie, en misschien zelfs de titel.”