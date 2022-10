“Privéleger Poetin rekruteert nu ook besmette veroordeelden”

In de dagelijkse Oekraïne-update van het Britse ministerie van Defensie staat zondag een opvallende vaststelling. De Russische magnaat Jevgeni Prigozjin zou op 27 oktober een bericht online geplaatst hebben waarin hij toegaf dat zijn private militaire onderneming de Wagner Groep haar normen had gewijzigd. Ze rekruteren nu ook Russische veroordeelden die ernstige ziekten hebben, zoals hiv en hepatitis C.

“In eerdere conflicten hanteerde zij een relatief hoog rekruteringsniveau, waarbij veel van haar operators eerder als professionele Russische soldaten hebben gediend”, schrijft het ministerie. Maar die normen zijn doorheen de oorlog fel geëvolueerd. Volgens het ministerie wordt er daarom nu vooral voorgang gegeven aan kwantiteit en niet kwaliteit.

