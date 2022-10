Hangbrug ingestort in India: al minstens 90 doden, vele vermisten

In India, in de westelijke staat Gujarat, is zondag een hangbrug over de Machhu rivier ingestort. De dodentol is al opgelopen tot minstens negentig mensen. Er is ook sprake van vele vermisten en een honderdtal personen raakte gewond.

Honderden mensen liepen over de brug in de westelijke stad Morbi toen het misging. De brug stortte in waardoor zij in het water belandden. Op beelden van lokale nieuwszenders is te zien hoe tientallen mensen zich vastklampten aan de kabels van de brug.

Aanvankelijk meldden de autoriteiten dat 60 mensen om het leven kwamen, maar de dodentol is intussen opgelopen. De zender NDTV maakte in de nacht van zondag op maandag melding van 91 dodelijke slachtoffers, terwijl The Times of India het heeft over “minstens 90”. Er vielen ook ongeveer 100 gewonden. Zes boten worden ingezet om de vele mensen uit het water te halen.

Het gaat om een brug van 230 meter die gebouwd werd tijdens de 19de eeuw, in de Britse koloniale periode. De brug werd onlangs zes maanden gesloten voor renovatiewerken. Vorige week werd de brug pas opnieuw geopend voor het publiek. Het is voorlopig nog raden naar de oorzaak. Mogelijk bezweek de constructie onder het gewicht van de vele mensen. De autoriteiten schatten dat zich tussen de 400 à 500 mensen op en naast de brug boven de rivier Macchu bevonden, toen de steunkabels het niet meer hielden.

© Twitter

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg, adb)