Topman Oekraïense inlichtingendienst: “Kans is klein dat Poetin de oorlog overleeft, gesprekken over zijn vervanging zijn al bezig”

Kirill Budanov, hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst, heeft in een uitgebreid interview gesproken over de huidige militaire stand van zaken in Oekraïne, de macht van Poetin en de mogelijke inzet van kernwapens door Rusland: “We hebben geen andere opties dan onze staat te verdedigen.”

“Het is onwaarschijnlijk dat Poetin deze oorlog zal overleven”, zegt Kirill Budanov, hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst, in een interview met de militaire nieuwswebsite The War Zone. “Momenteel zijn er in Rusland discussies gaande over wie hem zou moeten vervangen”, ging hij verder. “De bevolking van de Russische Federatie zal de regering en haar acties blijven steunen tot de nederlaag van de Russische Federatie. En wanneer Rusland verliest, zullen ze onmiddellijk zeggen dat ze hier niets mee te maken hebben en dat hun leiders het bij het verkeerde eind hadden.” Of er echt een kans is dat er een poging ondernomen wordt om Poetin omver te werpen? “Nu niet, maar zodra Rusland een nederlaag lijdt, zal dit heel snel gebeuren. Daarna zal de Russische Federatie van vorm veranderen.”

Wie er, voor de veiligheid van Oekraïne, dan wel aan de macht moet komen in Rusland, weet Budanov niet. “Ik geloof de Russen helemaal niet. Ik geloof niet dat er een goed mens achter Poetin zit. Maar wie er ook aan de macht komt: hij zal Poetin zeker de schuld geven van al het slechte dat is gedaan.”

Kernwapens en vuile bom

Ook het gebruik van nucleaire wapens door Rusland kwam ter sprake tijdens het interview. “Theoretisch is het mogelijk dat Rusland kernwapens tegen ons gebruikt. Omdat Rusland een terroristische staat is met een nucleaire macht. Maar dat is slechts een potentiële mogelijkheid. We zien geen voorbereidingen voor een nucleaire aanval op Oekraïne”, zei hij.

Over de geruchten dat Oekraïne een ‘vuile bom’, die bestaat uit conventionele explosieven en radioactieve materialen, zou voorbereiden, was de man duidelijk: “Oekraïne heeft nog nooit in zijn geschiedenis dergelijke apparaten geproduceerd. Het heeft zoiets nooit gepland, het is het niet van plan en het zal het ook niet van plan zijn. In tegenstelling tot de Russische Federatie, die zoals gezegd een terroristische staat is en die waarschijnlijk alles zal doen.”

Cherson en de Krim

Budanov sprak ook over de huidige militaire toestand in Oekraïne. Volgens hem zullen de strijdkrachten in staat zijn om de stad Cherson opnieuw over te nemen tegen het einde van november. “De meest getrainde en meest capabele Russische eenheden bevinden zich momenteel in Cherson. Een groot deel daarvan bestaat uit luchtlandingstroepen van de Russische Federatie, Russische speciale operatietroepen en de marine-infanterie, dus de meest capabele eenheden die Rusland heeft. Deze eenheden vormen de ruggengraat van de groepering en worden ook versterkt door het gemobiliseerde personeel.” Budanov schat dat het momenteel om zo’n 40.000 Russen rondom Cherson gaat. “We hebben genoeg troepen voor de verdediging van onze staat. En zoals u ziet hebben we geen andere opties dan dat te doen.”

Ook de Krim staat op de agenda van de Oekraïense strijdkrachten. Rusland annexeerde het schiereiland in 2014, maar Oekraïne is van plan ook daar een offensief met “militair geweld” te lanceren ergens volgend jaar. Budanov wou niet specifiek ingaan op de precieze timing.

“Oekraïne heeft het recht om een aanvaller een militaire nederlaag toe te brengen. Wij streven naar de overwinning op de vijand. Die overwinning kan komen in de loop van het gevecht met de tegenstanders en in de laatste fase is deze overwinning alleen mogelijk als we de grenzen van 1991 hebben bereikt.”

