WERVIK

Op 25 november organiseert Rosie een betoging in Brussel voor meer gerechtigheid voor slachtoffers van misbruik. Haar minderjarige dochter werd jarenlang misbruikt door de overbuurman. Die werd daarvoor veroordeeld, maar kreeg in beroep een forse strafvermindering. “Dat was voor ons de druppel”, zegt Rosie. “Maar we willen onze boosheid omzetten in iets positiefs.”