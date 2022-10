Mensenmassa moest door steegje van amper 3,2 meter breed: Koreaanse media reconstrueren wat er misliep op Halloweenfeest

De meer dan 150 doden na een Halloweenviering in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel vielen op amper 19 vierkante meter. Koreaanse media reconstrueerden wat er misliep in het erg smalle steegje zaterdagavond.

Bij een Halloweenviering in de populaire uitgaansbuurt Itaewon in de Zuid-Koreaanse hoofdstad vielen zaterdagavond minstens 154 doden en meer dan 130 gewonden. En die bevonden zich allemaal in hetzelfde steegje. Dat schrijven Koreaanse media.

Het bewuste steegje is volgens de media een soort verbindingsweg tussen het centrum en een grote weg. Bovenaan het steegje bevinden zich restaurants en cafés. Onderaan, net om de hoek, is er de ingang van de metro. Zaterdagavond liepen mensen langs boven en langs onder het steegje in. Aan de ene kant van het straatje zijn er winkeltjes en bars, aan de andere kant is er de zijgevel van het Hamilton hotel.

Het kleine straatje is slechts 3,2 meter breed. Amper breed genoeg voor vijf tot zes volwassenen, schrijft KBS News. Het straatje is 40 meter lang en er is een hoogteverschil van bijna 5 meter tussen de twee zijdes. Door de festiviteiten en de grote aanwezigheid werd er geduwd en begonnen mensen naar beneden te vallen. “Er lagen ongeveer 300 mensen in een sectie van 5,7 meter lang. Alle doden vielen daar”, zei de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol tijdens een persconferentie. De meer dan 150 doden vielen daardoor op een oppervlakte van nog geen 19 vierkante meter.

De president noemde het een tragedie. “Een tragedie die niet had mogen gebeuren”, zei hij. Er zullen grondige onderzoeken gevoerd worden om gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden, voegde hij daaraan toe. (sgg)