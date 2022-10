24-jarige acteur komt om bij Halloweendrama in Zuid-Korea

De identiteit van één van de 154 dodelijke slachtoffers is nog niet bekend bij de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Alle anderen konden aan de hand van identiteitskaarten en foto’s wel al geïdentificeerd worden. Het duurde enige tijd om alle 153 namen te verzamelen omdat er ook heel wat minderjarigen aanwezig waren in het steegje in de populaire uitgaansbuurt Itaewon. Ook de identificatie van 26 buitenlanders verliep wat trager.

Veel van de dodelijke slachtoffers zijn twintigers die naar de populaire buurt waren afgezakt om er Halloween te vieren. Zo ook de jongste zoon van een gezin, die zijn militaire dienstplicht er net had opzitten. KBS News schrijft dat hij zijn vader geregeld hielp op een bouwwerf, maar dit weekend vrijaf had om zijn verjaardag te vieren. Zondag werd hij 25 jaar en dus trok hij met zijn vrienden naar Itaewon om te vieren. Hij kwam nooit terug.

Een moeder vertelde aan de nieuwszender dat haar dochter naar Seoel verhuisd was om er in een bank te werken. Zij trok zaterdag met een jeugdvriend naar Itaewon. Om iets voor 22.00 uur hoorde ze haar dochter nog. Ze zei dat het er erg druk was. “Ik dacht dat ze hadden kunnen ontsnappen.” Het werd hun laatste gesprek.

Een man, die zijn 24-jarige dochter in het drama verloor, vertelde aan journalisten dat hij het Halloweenfeest zaterdagavond op de tv zag. Toen was er nog geen sprake van doden of gewonden. Zijn dochter was vorig jaar naar Seoel verhuisd voor haar werk en uit bezorgdheid belde hij haar zondagochtend toch op. Toen er werd opgenomen was het niet zijn dochter aan de andere kant van de lijn, maar wel een vreemde persoon. Zijn dochter had het niet overleefd.

“We hoopten dat het niet waar was”

Volgens het ministerie van Defensie stierven er ook drie soldaten tijdens het Halloweendrama in de hoofdstad. Vier andere militairen raakten gewond. Zij hadden vermoedelijk verlof en waren daarom in Itaewon.

Bij de dodelijke slachtoffers zit ook de 24-jarige acteur Lee Ji Han. Hij raakte bekend in Zuid-Korea toen hij in 2017 deelnam aan het tweede seizoen van het populaire programma Produce 101, een soort muzikale survivalshow waarbij de laatste 11 overblijvers een nieuwe Kpop-groep vormen.

Zijn agentschap bevestigt het overlijden. “Het is waar dat Lee Ji Han is overleden als gevolg van het ongeluk in Itaewon op 29 oktober. We hoopten ook dat het niet waar was, en we waren erg geschokt toen we het nieuws hoorden. De familie lijdt momenteel immens veel verdriet, dus we zijn erg voorzichtig. Moge hij rusten in vrede.”

(sgg)