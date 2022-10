14-jarige overleden na steekpartij aan school in Nederland

De 14-jarige jongen uit het Nederlandse Westwoud die sinds woensdag na een steekpartij bij een school in Hoorn zwaargewond in een ziekenhuis in Amsterdam lag, is overleden. Dat bevestigt de politie zondagmiddag. Het Openbaar Ministerie liet dit weekend al weten dat de 16-jarige jongen uit Hoorn, die sinds woensdag vastzit voor de steekpartij wordt vervolgd tot poging tot moord. Of hem nu moord ten laste wordt gelegd, is nog niet duidelijk.

In de gemeente Hoorn wordt met ontzetting op het overlijden van de jongen gereageerd. De burgemeester van Hoorn zal later een verklaring naar buiten brengen.

Op lokale sociale media regent het reacties: “Wat verschrikkelijk, nog een heel leven voor je en dan moet het veel te vroeg eindigen. Heel veel sterkte voor de familie en alle betrokkenen”, reageert een vrouw.

De steekpartij vond plaats nabij het Tabor College Oscar Romero, waar het slachtoffer een leerling was. De impact van de zeer gewelddadige gebeurtenis was zo groot op de 1.300 leerlingen dat tientallen leerlingen nazorg krijgen aangeboden. Veel kinderen bleken een dag later nog altijd in shock door de gruwelijke steekpartij, die door veel scholieren is gezien, inclusief het zwaargewonde en bloedende slachtoffer. Een scholier vertelde gisteren: “Ik vond het wel erg. Want de geraakte jongen rende echt zo (met handen voor zijn lichaam, red) naar binnen. Dat is best heftig. Best wel schokkend eigenlijk. Je ziet gewoon iemand met allemaal bloed liggen. Dat is gewoon niet fijn om te zien.”

Sinds de steekpartij gaan er tal van verhalen rond over de achtergrond van de ruzie. Een aantal lokale media meldden dat het zou gaan om een ruzie over kleding. Uit diverse bronnen die De Telegraaf vandaag heeft gesproken blijkt dat er een vechtpartij tussen de twee jongens aan de steekpartij vooraf is gegaan. De dader zat niet op de school. Na te zijn gestoken, kon de 14-jarige jongen nog de school in rennen. Daar zakte hij in elkaar en kon hij nog worden gereanimeerd. De afgelopen vijf dagen vocht het slachtoffer voor zijn leven in het AMC in Amsterdam, waar hij zondag aan zijn zware verwondingen bezweek.