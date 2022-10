Kwart van wie deeltijds werkt, wil voltijds aan de slag in vierdaagse werkweek

Het is nog even wachten tot de beslissing van de regering in het Staatsblad is verschenen. Daarna kan elke werknemer zijn werkgever vragen om zijn voltijdse baan in vier dagen uit te oefenen. Concreet betekent dat werkdagen van 9,5 à 10 uur en een extra vrije dag.

Volgens een onderzoek van UGent@Work in samenwerking met marktbureau Bilendi wil 37 procent van de Vlamingen liever vier langere werkdagen dan vijf kortere. Er is nauwelijks een verschil tussen mannen en vrouwen. Jongere werknemers zijn merkelijk enthousiaster.

Van wie deeltijds werkt, vooral vier vijfde, wil een kwart weer voltijds aan de slag in een vierdaagse werkweek. Het zou een enorme toename van het aantal arbeidsuren in Vlaanderen impliceren, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). De enquête werd in mei afgenomen. Mogelijk is dat percentage sindsdien gestegen onder druk van de gestegen prijzen. Baert wijst evenwel op een mogelijk ontradingseffect. Werkgevers waren al niet enthousiast over de maatregel. Door de economische onzekerheid weten veel deeltijdse werknemers dat hun verzoek afgewimpeld zal worden.

Burn-out

Met de vierdaagse werkweek wil de regering de combinatie tussen werk en privé bevorderen. Dat is ook de verwachting van wie wil instappen in het nieuwe ritme. Of dat ook zo zal zijn is koffiedik kijken. De arbeidsduur blijft immers even lang. “Het kan ook tot minder welbevinden leiden. Je kan je vragen stellen bij zo’n lange werkdagen. Veel zal afhangen van wat je op die extra vrije dag doet.”

Als het goed uitdraait dan zou de maatregel het hoge aantal burn-outs kunnen terugdringen. Voltijdse werknemers met een verhoogd risico lijken dit ook te verwachten, 42 procent van hen is voor de nieuwe regeling. Een hoopvol percentage, vindt Baert. “Als zij hierdoor meer afstand van het werk kunnen nemen en tot rust komen, dan kan het de uitval terugdringen. Maar ook hier is het afwachten. Mogelijk neem je met vier lange dagen juist meer hooi op de vork.”