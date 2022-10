Belgen getuigen vanuit Seoel over drama op Halloweenfeest: “De dag voordien besefte ik al: hier moet ik morgen wegblijven”

Minstens 154 mensen die Halloween wilden vieren in een wijk van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, zijn zaterdagavond gestorven nadat er paniek uitbrak in een smalle steeg. Ze werden versmacht in de massa. Er zijn allicht geen Belgen onder de slachtoffers. Nochtans is de wijk ook bij de Belgen een populaire uitgaansbuurt. “De dag voordien had ik een half uur nodig om door die smalle steeg te schuifelen. Ik besefte, dit kan fout aflopen.”